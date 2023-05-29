Техника поступала в региона в течении 2023 года в рамках нацпроекта «Экология»

В пожарно-химические станции управления лесами поступило 2 бортовых пожарных автомобиля, 4 мобильных универсальных пожарных модуля, 9 транспортных прицепов для перевозки к местам работ тяжелых вездеходов. Всего по плану в 2023 году будет приобретено 22 единицы техники на сумму более 30 млн рублей.

«Пропаганда соблюдения правил пожарной безопасности, противопожарное обустройство лесов, приобретение новой техники и оборудования, внедрение системы раннего обнаружения лесных пожаров вкупе с оперативной работой лесных пожарных и сотрудников ЛОГКУ «Ленобллес» позволили снизить в 5 раз количество лесных пожаров. В 2022 году все возгорания в лесах ликвидированы в день обнаружения. Мы являемся лидерами России и Северо-Запада по защите леса от огня», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти с 25 апреля объявлен пожароопасный сезон. В случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес 908-91-11, а также по телефону 01,112,101. Причинами пожаров могут стать не полностью потушенный костер или непогашенная сигарета. Даже осколок брошенной в лесу бутылки в солнечную погоду может сфокусировать солнечные лучи подобно линзе и стать источником возгорания. При выстреле из ружья тлеющий пыж может поджечь сухую траву.

За поджог травы предусмотрена административная и уголовная ответственность! За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы от 1,5 тысяч до 250 тысяч рублей, а также уголовная ответственность.