Выставка ароматов сирени, поиск пяти лепестков и сказки чижика ждут гостей парка Монрепо в Выборге

3 июня музей-заповедник «Парк Монрепо» приглашает всех на семейный фестиваль «Сиреневый день».

Праздничную программу организуют для детей, их родителей, бабушек и дедушек. «Сиреневый день» начнется на Лесной сцене парка в 12:00 уже в эту субботу, 3 июня. Посетителей ждут мастер-классы, фото-зона, выставки ароматов сирени и мастер-классом по созданию сиреневого аромата и квест «Пять лепестков», победители которого получат приз от организаторов фестиваля, спектакль, экскурсия и многое другое. Подробности по ссылке.

Отметим, что Парк Монрепо и Выборгский замок вошлив топ-50 самых посещаемых музеев страны.