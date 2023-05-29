Родителям тройняшек из Ивангорода вручили 3 000 000 рублей на покупку квартиры

Автор: Кира Нагорная
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Супругам Кириллу и Ксении Лысых, в семье которых воспитываются старший сын и новорожденные тройняшки – Евгения, Есения и Матвей, вручили сертификат для приобретения жилья. 

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Фото: lenobl.ru

В этом году семья Лысых стала первой, которой согласно нормам Социального кодекса Ленинградской области вручен сертификат. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи, в том числе семья из Выборга.

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. А также запущен «Социальный калькулятор» который покажет все положенные вам пособия.

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