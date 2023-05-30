Годовалый ребенок выпал с седьмого этажа в Гатчине. А на его отца составили протокол о нарушении миграционного режима

В экстренные службы и полицию Гатчинского района 29 мая около 15:30 сообщили о происшествии на улице Хохлова в Гатчине. По предварительным данным, из окна квартиры на седьмом этаже выпал годовалый ребенок.

Пострадавшего занесли обратно в квартиру. Прибывшие врачи зафиксировали у мальчика тяжелые травмы. Ребенок помещен в реанимацию.

Известно, что родители – граждане Таджикистана. По данным полиции, матери 22 года, в Гатчине зарегистрирована в ноябре 2022 года. Отец на год старше, прибыл в Россию в 2021-м в поисках работы, но официально не трудоустроен.

Мужчина доставлен в отдел, в отношении него составлен административный протокол о нарушении миграционного режима.