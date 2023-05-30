Во Всеволожском районе растлили 11-летнюю школьницу. Подозреваемый пообещал самостоятельно прийти в полицию

В полицию 29 мая обратилась 43-летняя жительница Санкт-Петербурга. В поселке Медный Завод во Всеволожском районе ее 11-летнюю дочь развратил взрослый мужчина.

Преступление произошло 27 мая около 19:00 в доме на улице Озерной. В Ленинградскую область школьница приехала вместе с матерью. Они вместе гостили у знакомых. Насильственные действия сексуального характера, по словам женщины, совершил другой гость. На вид ему около 50 лет.

Сотрудники полиции отправились на место происшествия. В доме на Озерной улице им дверь не открыли. Правоохранители позвонили владельцу, который не назвал свои данные и сообщил, что находится на работе и не может разговаривать.

Мужчина пообещал самостоятельно прийти в отдел полиции для дачи показаний.