Двух браконьеров задержали на реке Волхов

Автор: Гузель Галимова
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В ходе рейда в акватории реки Волхов сотрудники транспортной полиции поймали двух браконьеров.

Мужчины 52 и 55 лет ловили рыбу в местах ее нереста и на миграционных путях к ним. А в качестве орудия они использовали трал, который запрещен при любительском и спортивном рыболовстве.

В снасти браконьеров попали 56 особей рыбы: судак, густера, окунь и белоглазка. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.  У нарушителей изъяли лодку с мотором, трал и незаконно пойманную рыбу, расскзалаи в УТ МВД России по СЗФО.

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25.05.2023 115
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