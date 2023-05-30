Двух браконьеров задержали на реке Волхов

В ходе рейда в акватории реки Волхов сотрудники транспортной полиции поймали двух браконьеров.
Мужчины 52 и 55 лет ловили рыбу в местах ее нереста и на миграционных путях к ним. А в качестве орудия они использовали трал, который запрещен при любительском и спортивном рыболовстве.
В снасти браконьеров попали 56 особей рыбы: судак, густера, окунь и белоглазка. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. У нарушителей изъяли лодку с мотором, трал и незаконно пойманную рыбу, расскзалаи в УТ МВД России по СЗФО.
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