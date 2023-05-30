МИД РФ осудил попытки атак Киева по Москве и Московской области

Автор: Анастасия Щербакова
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Москва сохраняет полное право на принятие решительных ответных мер.

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало террористические атаки, совершаемые киевским режимом.

«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Уверены, что все причастные к нему лица обязательно будут найдены и понесут суровое наказание», — отметили в дипведомстве.

В МИД также отметили, что атаки БПЛА были осуществлены с целью распространения паники. Они были спланированы и выполнены неонацистским киевским режимом, который прибегает к актам террора в качестве своей «зловещей практики». Представители Киева уже давно явно высказывались о необходимости нанести «удары возмездия» по Москве. Эти атаки, лишенные военной логики, по-видимому, направлены исключительно против мирного населения с целью вызвать панику среди него, отметили представители внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в заявлении МИД России было указано, что поддержка Западом киевского режима стимулирует украинское руководство к безрассудным преступлениям.

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