Автомобиль вылетел в кювет у Важин, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло днем 30 мая на дороге у поселка Важины в Подпорожском районе Ленобласти.

68-летний водитель Renault Sandero не справился с управлением, и машина улетела в кювет. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Последствия аварии ликвидировала смена 139-й пожарной части. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.