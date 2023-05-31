Автомобиль вылетел в кювет у Важин, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло днем 30 мая на дороге у поселка Важины в Подпорожском районе Ленобласти.
68-летний водитель Renault Sandero не справился с управлением, и машина улетела в кювет. От полученных травм мужчина погиб на месте.
Последствия аварии ликвидировала смена 139-й пожарной части. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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