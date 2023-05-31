Как приготовить полезную окрошку и сократить ее калорийность на 20-30 %. Рассказывает диетолог

Популярное в России летнее блюдо – окрошку – можно сделать более диетическим. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Вариант окрошки на кефире или с использованием других кисломолочных продуктов – айрана, тана и других – с добавлением нежирных сортов мяса и достаточного количества свежих овощей и зелени не только позволяет в среднем уменьшить калорийность блюда на 20-30 %, но и сделать его более полезным», – рассказала Антонина Стародубова

В качестве мяса можно использовать индейку, заправлять нежирной сметаной или йогуртом. Если окрошка готовится на кисломолочных напитках пониженной жирности, следует добавлять минеральную газированную воду.

«Для классической окрошки на квасе выбирайте сорта напитка с наименьшим содержанием сахара», – подчеркнула Антонина Стародубова

Как уточняет РИА «Новости», в рецептуре большинства квасов промышленного производства содержится большое количество сахара. Это просто сладкий газированный напиток.

Антонина Стародубова добавила, что хлеб лучше выбрать ржаной или из цельнозерновой муки грубого помола. Такая окрошка обладает сравнительно небольшой калорийностью в 260-300 ккал.