В Ленобласти на закупку льготных лекарств выделено более 2,5 млрд рублей

В 2023 году на покупку лекарств для льготных категорий граждан было выделено более 2,5 миллиардов рублей.

Почти вся сумма — около 2 млрд рублей — выделяется из региональной казны. Александр Дрозденко отметил, что федеральный центр не выполняет взятых обязательств по всем льготникам, поэтому региону приходится заниматься перефинансированием и закрывать потребности нуждающихся из областного бюджета, пишет 47channel.

Как рассказал глава комздрава Александр Жарков, в этом году объем финансирования на каждого льготника был увеличен на 119 рублей, до 1 127 рублей. Сегодня за счет средств областного бюджета лекарствами обеспечены почти 14 тысяч льготников.