Заместитель гендиректора угнал микроавтобус во Всеволожском районе

Задержан 40-летний заместитель генерального директора компании, занимающейся грузовыми перевозками. Мужчину подозревают в угоне ГАЗ-22171 у 66-летнего пенсионера из Всеволожска в период с 15 апреля по 26 мая 2023 года.

Машина стоимостью 160 тысяч рублей была припаркована на автостоянке на Магистральной улице. Полицейские нашли микроавтобус возле дома на улице Межевая в Колпино. Спустя около двух часов там же был задержан предполагаемый угонщик.

Известно, что ранее мужчина был судим за ложный донос, использование поддельных документов и кражу. Микроавтобус передан владельцу.