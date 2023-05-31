Главный синоптик Петербурга рассказал, когда начнется купальный сезон

Купальный сезон в Петербурге начнется не раньше третьей декады июня. Именно в этот период вода в водоемах прогреется до комфортных 18-20 градусов, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

«В мае у нас было две волны тепла, в результате вода в Финском заливе прогрелась до 14-15 градусов. Но в дальнейшем произошло резкое снижение температуры воздуха, и начало июня мы встретили с очень холодным воздухом», – рассказал Колесов.

В ближайшие дни температура воздуха составит всего +11…+13 градусов. При этом по ночам ожидаются заморозки. На постепенное повышение температуры воздуха можно рассчитывать только с 5 июня.

«Первая декада июня будет холодная, и купальный сезон не начнется. К концу месяца может повышаться температура, и здесь начнется, уже погрев воды, купальный сезон начнется в третьей декаде июня», – сообщил Колесов.