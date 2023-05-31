Участникам боевых действий в Ленобласти раздадут древесину

Ветераны и инвалиды получат по 150 кубов бревенчатого сруба.

Помощь от государства в Ленобласти не ограничена одними только денежными выплатами и льготными программами. Об этом рассказывает 47news.

Ветераны и инвалиды боевых действий, проживающие в Ленинградской области, получат до 150 кубов древесины. Такой законопроект в среду, 31 мая, приняли депутаты Законодательного Собрания.

Аналогичный объём древесины получают многодетные семьи, им этого должно хватить на строительство дома.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее стало известно, что в Ленобласти на закупку льготных лекарств выделено более 2,5 млрд рублей.