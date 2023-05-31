Пассажир автобуса заснял происшествие на камеру.

В группе ВКонтакте Мой Сосновый Бор опубликовано очень милое видео. Автором ролика стал подписчик сообщества Михаил Ершов.

На кадрах видно, как выводок утят спокойно разгуливает по проезжей части. Расторопная пенсионерка попыталась увести их на тротуар. К ней подключились неравнодушные прохожие.

Но утята продолжили хулиганить, разбежавшись от преследователей по всей дороге.

Видео доступно для просмотра по ссылке: Мой Сосновый Бор

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