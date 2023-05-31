Проверки контрольно-счетной палаты привели к уголовным делам и увольнению 23 чиновников в Петербурге

Председатель контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга Константин Желудков выступил с ежегодным докладом. По его словам, в 2022 году после контрольных проверок были уволены 23 чиновника, выговоры получили 97 чиновников, заведены 14 уголовных дел.

«Для нас это не самоцель, но когда в результате контрольных мероприятий мы видим, что руководители и ответственные должностные лица свернули на кривую дорожку, то позиция однозначна: передавать документы в правоохранительные органы. Пространства для диалога здесь нет», – отметил Константин Желудков

Как сообщают «Невские Новости», уголовные дела заводили по факту нецелевого использования бюджетных средств, мошенничества, злоупотребления полномочиями. В частности, после работы КСП с нарушениями по Ленинградскому зоопарку была уволена директор учреждения.