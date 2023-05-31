В Петербурге пройдет масштабная реформа такси – единые реестр, цвет и тарифы

Соответствующий законопроект принят в первом чтении 31 мая. Он предполагает установку обязательного для всех перевозчиков цвета автомобилей, а также допуск самозанятых. Поправки к документу будут принимать до 16 июня.

Как сообщили в пресс-службе парламента Санкт-Петербурга, инициатива предполагает введение единого реестра машин, служб заказа и перевозчиков, а также допуск в эту сферу для самозанятых.

При этом для всех автомобилей перевозчиков предполагается установить единые тарификацию и цвет – белый с желтой боковой полосой. В аэропорту и на вокзалах создадут площадки для такси, за границами которых забирать пассажиров нельзя.