Строительство восьми проблемных ЖК завершено в Ленобласти

Госстройнадзор выдал разрешения на ввод в эксплуатацию проблемным ЖК «Елки Вилладж», «Шотландия» и «Солнце» в Ленинградской области.

Как отметил заместитель председателя регионального правительства Евгений Барановский, в 2022 году ленинградский Фонд защиты прав дольщиков набрал высокий темп работы. Завершается строительство десятков объектов.

«Буквально сегодня завершили оформление всех документов для ввода в эксплуатацию восьми домов, и уже в июне около 500 обманутых дольщиков начнут получать свои долгожданные ключи», – рассказал Евгений Барановский

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Ленинградской области организует выдачу ключей в июне 2023 года. Также завершается строительство 31 проблемного объекта, квартиры в которых приобрели 5836 человек.