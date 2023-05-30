Ленобласть вошла в тройку субъектов СЗФО по росту зарплат в строительстве

В Правительстве Ленобласти прошло совещание Главгосэкспертизы со стройкомплексом СЗФО

«Ленинградская область — интересный для инвесторов регион, что подтверждается статистикой ввода жилья и социальных объектов. Наш рост обусловлен тем, что мы четко следуем стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которую в прошлом году утвердил Президент России», — отметил глава 47 региона Александр Дрозденко.

Согласно сметным расчетам, с 2021 года средняя зарплата строителя первого разряда выросла на 19,12 %: с 35 тысяч до 42 тысяч рублей.

Отметим, что Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья.

В 2020 году также не сдал позиции, в 2021 году ввели в строй 3,5 млн квадратных метров жилья. При этом объем работ по строительству в 2021 году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом. В 2022 году в Ленобласти ввел в эксплуатацию 3,96 миллиона квадратных метров жилья. При этом в 2022 году свыше 65 % от общего объема вводимого жилья находится в ИЖС — это 18,6 тысяч частных домов, общей площадью 2,59 млн.м2. В среднем на одну семью приходится 139 м2.