Александр Дрозденко запросил списки бойцов из Ленинградской области, которые сражались в рядах ЧВК «Вагнер». Как сообщал ivbg.ru, им положены меры поддержки от региона.

Глава «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что идет совместная работа по этому направлению. Губернатор Ленинградской области уже запросил списки бойцов-ленинградцев для начисления им выплат.

«Да, я разговаривал с губернатором Ленобласти по телефону. Действительно, он советовался, как лучше сделать эти выплаты и дал контакты лиц, которое запросили с нас списки жителей Ленинградской области. Мы сейчас этим занимаемся, в процессе. Никаких проблем нет. Рассчитываем, что, да, действительно, все, что обещано, будет выполнено», – рассказал Евгений Пригожин