Он упал в полость на втором этаже игрового сооружения.

Игра на детской площадке в райцентре Волховского района Ленобласти обернулась травмой для восьмилетнего мальчика. Подробности приводит «47news».

Вечером воскресенья, 28 мая, мальчик играл вместе с другими детьми в догонялки. Забравшись на второй этаж игровой площадки, он угодил в полость и рассек себе бровь.

«Ребенок сидел на корточках под этой самой дырой весь в крови, оказалось – рассечение. Мы приехали в приемный покой, где ему наложили два шва, до этого мы самостоятельно остановили кровь», – рассказал изданию его отец.

На место отправят специалиста, который проверит исправность площадки.