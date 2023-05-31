Исключение составят врожденные аномалии.

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий полный запрет на операции по смене пола. Отрывки из документа приводят «Ведомости».

«Медицинским работникам запрещается проведение медицинских процедур, включающих изменение половых признаков человека, в том числе формирование первичных и/или вторичных половых признаков противоположного пола», — говорится в тексте законопроекта.

Авторы инициативы уточняют, что она не распространяется не врожденные аномалии, требующие медицинского вмешательства. Также они настаивают на исключении государственной регистрации смены пола без операций.