Сегодня в Ленобласти действует запрет на продажу алкоголя

Это связано с празднованием Международного Дня защиты детей, которое отмечается 1 июня.

Запрет на продажу алкоголя начал действовать 31 мая с 22.00. С этого времени магазины розничной продажи, ларьки и алкомаркеты в Ленобласти обязаны были прекратить отпуск алкогольный и спиртосодержащий продукции. Ее продажи возобновятся только 2 июня в 9.00.

За нарушение предусмотрен штраф — от 100 до 300 тысяч рублей.

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При этом на кафе, рюмочные и рестораны запрет не распространяется.

Напомним, продажа алкоголя в регионе также запрещена 27 июня (День молодежи) и 1 сентября (День знаний).