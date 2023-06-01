Сегодня в Ленобласти действует запрет на продажу алкоголя

Это связано с празднованием Международного Дня защиты детей, которое отмечается 1 июня.
Запрет на продажу алкоголя начал действовать 31 мая с 22.00. С этого времени магазины розничной продажи, ларьки и алкомаркеты в Ленобласти обязаны были прекратить отпуск алкогольный и спиртосодержащий продукции. Ее продажи возобновятся только 2 июня в 9.00.
За нарушение предусмотрен штраф — от 100 до 300 тысяч рублей.
Вам будет интересно
Купальный сезон в Петербурге начнется не раньше третьей декады июня. Именно в этот период вода в водоемах прогреется до комфортных...
31.05.2023 62
При этом на кафе, рюмочные и рестораны запрет не распространяется.
Напомним, продажа алкоголя в регионе также запрещена 27 июня (День молодежи) и 1 сентября (День знаний).