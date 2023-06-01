В Петербурге и Ленобласти отремонтируют шесть вокзалов

Октябрьская железная дорога в 2023 году отремонтирует шесть вокзалов на туристических направлениях Петербурга и Ленобласти. В планах также обновление 12 ж/д платформ.

Ремонт пройдет в зданиях вокзалов Павловск, Зеленогорск, Веймарн, Кемь, Мга и Завидово. Также специалисты обновят пассажирские платформы Волховстрой, Воздухоплавательный парк, Шушары, Пролетарская и ещё несколько станций в Московской области и Республике Карелия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ОЖД Виктора Голомолзина.

Так, в Зеленогорске планируют отремонтировать пешеходный тоннель, а на станциях Чудово, Малая Вишера и Пискаревская — пешеходные мосты. В Хелюле рядом с туристической Сортавалой построят три деревянные ретро-платформы и зону активного отдыха.