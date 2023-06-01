В выборгском парке «Монрепо» завершилась реставрация

Масштабные реставрационные работы завершились в музее-заповеднике «Монрепо» в Выборгском районе Ленобласти.

Об этом в своем тг-канале написал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он заявил, что завершены работы начиная от герба баронов на чугунной калитке и заканчивая собственным энергоснабжением.

Отметим, в парке завершилась реставрация усадебного дома, библиотечного флигеля, служб и оранжереи. Здания станут через год выставочными пространствами. Преображен и главный символ «Монрепо» – парадные ворота. Специалисты восстановили ворота полностью, включая чугунную калитку и герб баронов Николаи.

Также проведены работы по расчистке береговой линии, дноуглублению, установке новых инженерных сетей. Теперь парк полностью обеспечен своим теплом, электроэнергией, водой.