В России предложили ввести ежегодную выплату ко Дню защиты детей

Автор: Гузель Галимова
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В России предложили установить ежегодную выплату ко Дню защиты детей. Такой законопроект к внесению в Госдуму подготовила фракция ЛДПР.

Размер такой ежегодной выплаты составит 20% от прожиточного минимума, а получить его сможет каждый ребенок до 16 лет, имеющий российское гражданство. Об этом сообщают «Известия«.

Инициативу уже поддержали в профильных комитетах, где выплату и вовсе предлагают увеличить до уровня прожиточного минимума. Эксперты же считают, что ежегодно выделяемую сумму из бюджета нужно обосновать.

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01.06.2023 48
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