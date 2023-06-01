В России предложили ввести ежегодную выплату ко Дню защиты детей

В России предложили установить ежегодную выплату ко Дню защиты детей. Такой законопроект к внесению в Госдуму подготовила фракция ЛДПР.

Размер такой ежегодной выплаты составит 20% от прожиточного минимума, а получить его сможет каждый ребенок до 16 лет, имеющий российское гражданство. Об этом сообщают «Известия«.

Инициативу уже поддержали в профильных комитетах, где выплату и вовсе предлагают увеличить до уровня прожиточного минимума. Эксперты же считают, что ежегодно выделяемую сумму из бюджета нужно обосновать.