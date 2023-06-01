Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2023 года

С 1 июня в России произойдет ряд важных изменений в законах и других нормативных документах, которые отразятся на жизни миллионов людей. Это упрощение процедуры отказа от сбора биометрии, изменение графика социальных выплат, ипотека станет менее доступной. IVBGru собрал главные изменения.

Минимальный взнос по ипотеке вырастет вдвое

С 1 июня размер минимального взноса по ипотеке в России вырастет с 10 до 20%. Малый размер первоначального взноса не устраивает регулятора, так как это приводит к росту числа высокорискованных кредитов.

Отказ от биометрической идентификации

Теперь через МФЦ можно будет отказаться от сбора биометрических персональных данных в целях идентификации или отозвать ранее представленный отказ. Сделать это нужно в письменной форме.

Изменится график социальных выплат

В июне изменится график получения мер соцподдержки. Теперь дата ежемесячных выплат из маткапитала на детей до трех лет будет единой. Деньги будут приходить 5-го числа каждого месяца.

Другие виды детских выплат будут осуществляться в свою единую дату — третьего числа каждого месяца.

Выдача биометрических паспортов

Возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов. Заявление можно подать через территориальный орган МВД, МФЦ или посредством электронного документа через Госуслуги.

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Ограничения при продаже вейпов и кальянов

Торговать устройствами для потребления никотинсодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах. Запрещается продавать их на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов. Помимо этого, в магазинах теперь нельзя открыто демонстрировать вейпы и кальяны.

При этом купить вейпы, даже если те не содержат никотина, можно только с 18 лет.

Обязательная двухфакторная авторизация на «Госуслугах»

Теперь для входа в личный кабинет на портале ввести логин и пароль будет недостаточно. От граждан потребуется пройти дополнительную аутентификацию.

Дополнительные требования к автомобилям

С 1 июня ужесточили технические требования к выпускаемым в стране и импортируемым из-за рубежа автомобилям. Так, все произведенные в России машины теперь должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-2». Также запрещается ввозить автомобилеи из дружественных стран, в том числе из ЕАЭС (Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана, Киргизии), в упрощенном порядке.

Дети 10–17 лет смогут путешествовать со скидкой 50%

С 1 июня по 31 августа детям от 10 до 17 лет станет доступна 50-процентная скидка на проезд в поездах дальнего следования. Скидка действует в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых «Ласточках», а также в двухэтажных купейных вагонах.