Жители Тосненского района отказались отплачивать 800 рублей за суши и устроили стрельбу по девушке-курьеру

В полицию 30 мая обратилась 20-летняя курьер японского ресторана. Двое жителей поселка Тельмана в Тосненском районе отказались оплачивать 800 рублей за заказ и угрожали ей оружием.
Конфликт между курьером и двумя ленинградцами начался около 22:20 в квартире на Онежской улице, а продолжился уже на улице. В ходе ссоры мужчины не менее пяти раз выстрелили в воздух из травматического пистолета и повредили автомобиль ВАЗ-2109.
Одного из стрелков задержали по горячим следам. Им оказался 37-летний неработающий житель поселка Тельмана. У него изъяли травматический пистолет с двумя магазинами. По факту хулиганства заведено уголовное дело.
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