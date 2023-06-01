В экстренные службы 1 июня поступило сообщение о теле в акватории Ладожского озера у одноименной железнодорожной станции в Рахьинском поселении Ленобласти.

На место происшествия выезжали спасатели из Шлиссельбурга. Они достали тело из реки и передали сотрудникам полиции. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК