В экстренные службы 1 июня поступило сообщение о теле в акватории Ладожского озера у одноименной железнодорожной станции в Рахьинском поселении Ленобласти.
На место происшествия выезжали спасатели из Шлиссельбурга. Они достали тело из реки и передали сотрудникам полиции. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК
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