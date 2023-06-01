В Мурино и Колтушах ввели в эксплуатацию два долгостроя

Ключи от своих квартир в третьем корпусе ЖК «Ромашки» и ЖК «Верхний» получат свыше 1100 дольщиков.

«По итогам мая список долгостроев сократился на 10 объектов. Восемь из них завершил региональный фонд. Правительство региона совместно с прокуратурой продолжают оказывать застройщикам и инвесторам консультационную поддержку и помогают при подключении объектов к инженерным коммуникациям», — отметил Евгений Барановский.

В третьем корпусе ЖК «Ромашки» ключи теперь получат 1000 дольщиков. Завершить строительство помогло ЛеноблАИЖ, которое включило ЖК в свою ипотечную программу. В ЖК «Верхний» ключи получат 150 семей. Достроила ЖК компания «Нерпа», которая взяла на себя роль нового застройщика этого объекта.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. По состоянию на 31 мая 2022 года в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ленинградской области, ведение которого осуществляет ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» включены 2 354 человек (в реестр недобросовестных застройщиков — 62 застройщика).