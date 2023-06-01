В эту субботу до Выборга можно будет доехать в «туристическом» вагоне»

До Выборга в июне вновь запускают «Ласточку» с туристическим вагоном

«Туристический» вагон будет отправляется с Финляндского вокзала по субботам в 9:30. Экскурсии пройдут в последнем вагоне поезда 3, 10, 17 и 24 июня, сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».

Чтобы попасть на экскурсию, нужно купить билет на саму «Ласточку» и оформить в 4 и 5 кассах на Финляндском вокзале услугу на экскурсию. Количество участников ограничено количеством посадочных мест в вагоне.