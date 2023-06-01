День химика с размахом отметили на Волховском предприятии ФосАгро

В Волхове отметили профессиональный праздник химиков. В течение недели в Волховском филиале АО «Апатит», подшефных Группе «ФосАгро» образовательных учреждениях и на городских площадках проходили интересные профессиональные, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Всего в них приняли участие порядка 20 тысяч волховчан и гостей города.

Фото: здесь и далее Тимур Румянцев

Как сообщили в пресс-службе компании, по итогам года за большой вклад в развитие предприятия и многолетний добросовестный труд наград удостоены 86 сотрудников Волховского комплекса. Самая высокая награда — Благодарность Президента Российской Федерации, объявлена слесарю аварийно-восстановительных работ цеха тепловодогазовоздухоснабжения Александру Барашкову.

Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ получили аппаратчик фильтрации производства полифосфатов Надежда Грязнова, начальник участка по ремонту динамического оборудования ВФ ООО «Механик» Антон Наугольный, главный специалист по бюджетированию Ольга Фадеева, начальник производственного отдела Алексей Добров, начальник отдела закупки Кира Гультяева и замдиректора по капитальному строительству Андрей Ладочкин. Почетным знаком – орденом «За заслуги перед химической индустрией России» II степени награждена начальник лаборатории Елена Шорохова. Звание «Почетный работник ФосАгро» с вручением золотого памятного знака присвоено аппаратчику дозирования производства минеральных удобрений Любови Волос. Звание «Заслуженный работник ФосАгро» с вручением серебряного памятного знака присвоено оператору дистанционного пульта управления производства экстракционной фосфорной кислоты Александру Шугелю и директору по капитальному строительству Сергею Котлярову.

Кульминацией недельного марафона торжественных мероприятий стал субботний праздник под названием «День химика – вместе на волне добра». В Волхове на площади Ленина свои яркие выступления подарили кавер-группа «Биг Сити Бэнд» и певец Сергей Лазарев.