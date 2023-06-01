Среднемесячная температура составила +12 градусов.

Прошедший май стал рекордсменом по обилию солнечных дней для жителей Санкт-Петербурга – они видели солнце на протяжении 31 дня, делится синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале. В последний раз такое наблюдалось в 2008 году.

«Солнечное сияние в этом месяце тоже очень продолжительное — 323,4 часа, при максимальном значении 345 часов в 1988 году. Наиболее солнечными, хотя и не рекордными, стали вторая и третья декады мая», — рассказал он.

Самый жаркий день, по словам Колесова, пришелся на 24 мая, когда воздух прогрелся до 24,7 градусов тепла. А самым холодным стало 5 мая, когда температура достигла всего лишь 5,8 градусов со знаком плюс.