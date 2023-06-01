Там проведут ремонт эскалатора.

С 5 июня станция метро «Московские ворота» будет работать в измененном режиме, сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Там капитально отремонтируют эскалатор. С 8:15 до 9:40 в будние дни вход на станцию будет закрыт, а с 17:00 до 18:45 — ограничен. Станция вернется к прежнему режиму работы с 28 июля.

«При необходимости возможна корректировка указанного интервала ограничения вестибюля станции на вход с учётом фактического пассажиропотока», — уточнили в подземке.