Это позволяет транспорту двигаться более равномерно и сократить время ожидания для пассажиров.

В Санкт-Петербурге 82 трамвая оснастили системами автопилота с искусственным интеллектом от компании Cognitive Pilot, сообщает «Горэлектротранс».

Благодаря новым системам движение транспорта стало более равномерным, минимизировались заторы, а пассажиры стали тратить меньше времени на ожидание. Как отметила гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова, в дальнейшем умные трамваи смогут определять проблемные городские зоны, повреждения дорог и знаков.