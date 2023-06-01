Фото: Детскому хоспису в Токсово исполнилось пять лет

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей пациентов хосписа традиционно поздравил губернатор Ленинградской области.

«Сегодня хоспис отмечает маленький, но такой важный юбилей. Все эти пять лет врачи, медсестры, волонтеры помогают детям с тяжелыми диагнозами. Наш хоспис никого не отталкивает и не пугает. Я мечтаю только об одном ― чтобы все детки Ленинградской области были здоровы», ― отметил Александр Дрозденко.

Напомним, что учреждение паллиативной помощи распахнуло свои двери 20 апреля 2018 года. Уже на протяжении пяти лет сотрудники хосписа оказывают всю необходимую помощь поступающим пациентам. Для них оборудованы комфортные палаты, игровая комната, компьютерный класс, есть бассейн и гидромассажная ванна.

Сегодня сотрудники хосписа наблюдают более 300 детей от 3 месяцев до 18 лет с заболеваниями нервной системы, генетическими заболеваниями, злокачественными новообразованиями, состояниями, связанными с метаболическими нарушениями.

Само здание хосписа построено с благословения Русской православной церкви на пожертвования, средства благотворителей и областного бюджета, на территории прихода храма святого Архистратига Божия Михаила в поселке Токсово.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Приозерске с 1 июня 2022 года запущена новая услуга, дающая возможность родителям детей-инвалидов доверить уход за ребенком квалифицированным специалистам.