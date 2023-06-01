Передвижной пункт отбора на контрактную службу открыли в Гатчине

Пункт заработал на площади Варшавского вокзала. С каждым кандидатом инструкторы пункта на месте проводят беседу

В пункте на мультимедийном экране демонстрируются материалы военных корреспондентов, рассказывающие о судьбах и боевых подвигах участников специальной военной операции.

С каждым кандидатом инструкторы пункта на месте проводят беседу, выдают анкету и дают подробную информацию о контрактной службе. До конца недели такие пункты появятся в Выборгском и Киришском районах.

Контакты пункта отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области

+7 (812) 572-20-30,+7 (812) 572-18-71, +7(812) 655-10-00, +7 (812) 655-20-00.

Ранее по Ленобласти начал курсировать агитационный автомобиль для привлечения к службе по контракту. Как отметил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин, такой маневренный метод агитации оказался востребован, так как позволяет жителям получить всю необходимую информацию рядом с домом.

Также во всех районах Ленинградской области при поддержке местных администраций развернуты пункты отбора контрактников в войсковые части. Цель их работы – ответы на вопросы, разъяснение особенностей и преимуществ контрактной службы в связи с повышенным интересом к ней со стороны населения.

Напомним, что контрактникам доступен широкий спектр социальных гарантий: выплата увеличенного денежного продовольствия, компенсации, кредитные каникулы и дополнительные выплаты за хорошие показатели исполнения служебных задач. Срок службы — от 11 месяцев. Контракт заключить могут россияне в возрасте от 18 до 50 лет.