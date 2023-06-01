До конца 2023 года в Ленобласти станет на 12 тысяч обманутых дольщиков меньше

Ленобласть остается в лидерах по темпам решения проблемы обманутых дольщиков: свыше 3 тысяч человек из 12 проблемных объектов получили квартиры или денежные компенсации получили в 2023 году.

Как рассказали сегодня, 1 июня, в областной администрации, до конца года планируется восстановить в правах около 12 тысяч граждан: 7 тысяч получат ключи от квартир, с 2,5 тысячами перезаключат договора долевого участия в рамках процедуры передачи объекта привлеченному инвестору, а трем тысячам выплатят компенсации.

«Ленинградская область выстроила партнерские отношения с Фондом и предусмотрела в бюджете около 11 миллиардов рублей на решение проблемы обманутых дольщиков», — сказал Александр Дрозденко.

Как отметил главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев, по итогам 2022 года Ленобласть вошла в ТОП-3 субъектов России по темпам решения проблемы и продолжает держать этот уровень в 2023 году.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. По состоянию на 31 мая 2022 года в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории 47 региона, ведение которого осуществляет ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» включены 2 354 человек (в реестр недобросовестных застройщиков — 62 застройщика). За 2022 год стройка шла на рекордных 56 проблемных объектах. Сегодня осталось 32 дома и их планируют завершить до конца 2023 года.