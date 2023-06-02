Дачников предупредили о штрафах за торговлю урожаем

За продажу урожая с собственного огорода в неположенном месте дачников могут оштрафовать. О таком наказании предупредил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Как уточнил парламентарий, дачники имеют право торговать продуктами растениеводства (овощи, фрукты, ягоды, зелень) и продуктами их переработки (сухофрукты, варенье, консервы), но только в специально отведенных местах. К примеру, заключить договор с сельскохозяйственным рынком или социальной ярмаркой. Об этом пишет «АиФ».

Нельзя торговать урожаем с проезжей части, на станциях метро, в транспорте и рядом с административными зданиями. Это может привести к штрафу от 500 до 2500 рублей.

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Налоги от продажи урожая можно не платить, но при соблюдении определенных условий: площадь дачного участка не должна превышать 50 соток, нельзя использовать труд наемных рабочих.