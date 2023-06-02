Стрельба и взрывы: авиаполигон «Кингисепп» закрыли на утилизацию боеприпасов и боевые учения

Автор: Гузель Галимова
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На полигоне в Кингисеппском районе Ленобласти 1 июня стартовали тактические учения.

Жителей Кингисеппского и Сланцевского районов Ленобласти предупреждают о том, что с 1 по 30 июня на авиационном полигоне «Кингисепп» будет проводиться утилизация боеприпасов и тактические учения с боевой стрельбой и применением авиационных средств поражения.

Гражданам – для предотвращения несчастных случаев – запрещено в указанный период находиться на полигоне.

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30.05.2023 106
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