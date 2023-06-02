Уроженец Луганска задержан за похищение жителя Гатчины 13-летней давности

Оперативники уголовного розыска с коллегами из Донецка 1 июня в Ростовской области задержали 43-летнего уроженца Луганска. Его подозревают в разбое, похищении человека, вымогательстве и бандитизме.
Следствие полагает, что в марте 2010 года на улице Володарского в Гатчине агрессоры подошли к прохожему. Нане задержанный показал некое красное удостоверение и назвался сотрудником правоохранительных органов. Его компаньоны избили мужчину, усадили в автомобиль, увезли и требовали 150 тысяч рублей.
Подозреваемый находился в федеральном розыске больше десяти лет.
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