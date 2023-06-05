Крытый паркинг в Новоселье: почему жители категорически против строительства?

Собственники жилья ЖК «NewПитер» в посёлке Новоселье Ломоносовского района борются за отказ от строительства крытого платного паркинга между домами. Сейчас по поводу создания нового объекта ведётся обсуждение между застройщиком «Строительный Трест» и градостроительным комитетом Ленобласти. Некоторые решения уже приняты. Что вызвало недовольство жителей и как они намерены бороться с проблемой, рассказывает ivbg.

Застройщик ЖК «NewПитер» при продаже предлагал покупателям приобрести в собственность жильё с лучшими условиями благоустройства и инфраструктуры. Местные говорят, что решая жилищный вопрос, надеялись наслаждаться приятным видом из окна, а не шестиэтажным крытым платным паркингом. Большинство настроены категорически против строительства нового объекта. Для решения ситуации им пришлось объединить усилия. Сейчас они заняты изучением российского законодательства, чтобы в ближайшем будущем отстоять свою позицию, пока не стало слишком поздно.

Почему жители настроены негативно?

Причин несколько. Во-первых,жители уверены, что подобная постройка превратит двор в «колодец» с отсутствием солнечного света. Во-вторых, полагают — ароматы с паркинга непременно окутают близлежащие пространства. Сейчас во дворе расположены детские площадки и зоны отдыха, которые полностью устраивают граждан. Некоторые собственники жилья на первых этажах имеют террасы открытого типа. Все эти участки больше всего пострадают от выхлопных газов, по мнению жителей. В-третьих, возведение нового объекта для стоянки машин приведёт к отсутствию возможности бесплатной парковки.

«Строительный трест» говорит, что это самый красивый двор ЖК «NewПитер». Они направляют фотографа, чтобы делал снимки. Эти фотографии украшают рекламные щиты в городе. Я сама видела баннеры. В этих дворах есть квартиры на первых и последних этажах с террасами. Люди хотели наслаждаться хорошей жизнью загородом с чистым воздухом, а получат выхлопные газы и вентиляцию, если такова будет предусмотрена, из паркинга. Паркинг закроет естественный свет на детской площадке. То есть большую часть времени это будет двор-колодец», — отметила одна из жительниц Елена.

В группе «ЖК «NewПитер» (Нью Питер)| Дольщики СТрест» в одном из постов жители сообщают, что «комитет градостроительной политики Ленобласти уже разместил фото проекта и написал о согласовании архитектурного решения». И говорят о том, что «как это возможно, никто не понимает».

В беседе с коллегами из «ЛенТВ24» один из проживающих граждан отметил, что при просмотре рендеров сложно назвать предлагаемый к строительству объект паркингом закрытого типа, так как «фасады скорее всего будут перфорированы алюминиевыми панелями», которые будут просматриваться. Сам воздух станет циркулировать, а выхлопные газы будут выходить в сторону близлежащих домов.

Какие аргументы есть у заинтересованных в строительстве сторон?

В сюжете издания говорится, что областной комитет градостроительной политики считает панику жителей преждевременной — впереди ожидаются множество экспертиз, которые не позволят построить паркинг с нарушениями. Председатель комитета Игорь Кулаков отметил, что подразумевается отапливаемый вентилируемый паркинг. Выброс вредных веществ в пространство вокруг в этом случае исключён. Сам проект, представленный застройщиком, гласит, что планируемый к строительству объект будет полностью экологичным.

Паркинги рассчитаны на 300 машинных мест. По информации от жителей, расстояние между жилыми домами составляет 69 метров, хотя по нормам строительства расположение паркинга от стены жилого дома должно составлять от 50.

Негодование жителей вызывает и факт того, что некоторые из них с самого начала не были информированы о предполагаемом строительстве парковки. Кулаков в интервью «ЛентТВ24» озвучил, что жителей должны были осведомить о планируемых застройках на близлежащих территориях. Но в буклетах с планом дальнейшего благоустройства у большей половины нынешних собственников никакой информации о паркинге не зафиксировано.

«В зависимости от года, от выставленного лота на продажу людям предлагали эти буклеты. Соответственно, жители лотов 12, 13, 11 и 16, когда приобретали, как показывает голосование в домовых чатах, практически 90 процентов жителей не знали о том, что застройщик планирует строить эти паркинги», — рассказала Елена.

«Строительный Трест» комментируя происходящее сообщил, что проекты застройки и межевания утверждены давно, а единственное назначение участка — крытый паркинг.

Что жители планируют предпринять?

Сейчас местные жители собрали около 200 подписей и готовят документы в прокуратуру, а также в администрацию Ленобласти. В качестве аргументов против строительства нового объекта они планируют опираться на следующие факторы:

Строительство паркингов планируется в стесненных условиях жилой застройки. На кадастровом участке 47:14:0504001:150 расстояние между домами Невская улица дома 3 и 5/7 составляет 69 метров, при этом проектные размеры паркинга составляют 34 метра. Учитывая наличие пожарного проезда, расстояние до фасадов жилых домов будет составлять 15-20 метров. После завершения строительства паркинга будут нарушены требования к инсоляции внутридомовой территории детских игровых площадок, спортивных площадок. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, п. 5.) и требования к инсоляции жилых зданий СанПиН 2.2.1/2.1.1 1076-01, п.3.), а также будут превышены нормативные значения загрязненности воздуха (нарушение СанПиН 2.1.3684-21, раздел III). Возведение новых объектов будет проходить в непосредственной близи от детских и спортивных площадок: во дворе дома по адресу улица Невская, 5/7 и между домами Красносельское шоссе, 16 и улица Невская 1. В случае положительного заключение экспертизы и выдачи разрешения на строительство многоуровневой парковки высотой свыше 19 метров с перфорированным фасадом, при устройстве свайного поля будет оказано негативное влияние на расположенные рядом многоквартирные жилые кирпичные дома и инженерные сети, а при строительстве — повышенное вибрационное и звуковое воздействие.

Проживающие граждане отмечают, что жителям ближайших домов придётся покупать парковочные места в новых паркингах из-за недостаточного количества бесплатных мест для парковки в соотношении с количеством жильцов.

Елена озвучила, что неважно, какое было число рекламных буклетов, имелись ли на этих буклетах паркинги или нет, жители хотят, чтобы о проблеме услышали администрации — Ленобласти, Ломоносовского района и Аннинского городского поселения.