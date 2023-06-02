В Рощино рассказали о признаках наркотического опьянения и распространении наркотиков

В Рощино в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни прошли профилактические мероприятия

Участие в работе приняли представители администрации Выборгского района, Рощинского МО, полиции, сферы образования, общественных и молодежных объединений. Как рассказали в администрации Выборгского района Ленобласти, подобная работа проводится регулярно, но сейчас она усилена в связи с каникулами школьников.

Специалисты рассказали участникам о признаках наркотического опьянения и методах распространения наркотиков, выслушали предложения граждан, направленные на консолидацию действий по пресечению распространения наркотических средств.

Акция направлена на предупреждение распространения наркомании, выявление фактов вовлечения подростков в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

Отметим, что в рамках проекта «Независимые люди» редакция ivbg задала 10 простых, но важных вопросов психологу и руководителю психотерапевтической программы реабилитационного центра «Ручей» Владимиру Молдовану о зависимостях. Привычка пить по пятницам — путь к алкоголизму? Зависимость передается по наследству? На что подсаживаются люди кроме алкоголя и наркотиков? Ответы на все эти вопросы вы узнаете из нашего материала.