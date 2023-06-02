В Ленобласти фонд «Защитники Отечества» помог раненому бойцу из другого региона

В Ленинградской области 31 мая открылся филиал фонда «Защитники Отечества». С первых дней работы его сотрудники приступили к активной помощи бойцам в зоне СВО и их родным.

Первым, кому помог фонд, стал военнослужащий из другого региона, проходящий лечение в Ленинградской области. Подходила к концу доверенность, которую он ранее оформил на члена семьи. Специалисты фонда помогли ее обновить.

Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества» в апреле 2023 года