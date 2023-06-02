Депутат проведет 8,5 лет в колонии за изнасилование 14-летней девочки

Народный избранник из Алтайского края приставал к племяннице своей супруги.

Депутата-извращенца приговорили к 8,5 годам колонии за изнасилование 14-летней девочки — сообщают Невские Новости.

Суд отправил депутата Государственного собрания Республики Алтай в колонию строгого режима.

Следствие и суд установили, что еще в конце 2019 года в Барнауле 48-летний депутат изнасиловал племянницу своей супруги. Девочка осмелилась рассказать о развратных действиях мужчины лишь спустя два года.

Следствием были собраны достаточные доказательства, которые были предоставлены в суде.

Фото: pxhere.com

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