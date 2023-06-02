25 проектов СОНКО в Ленинградской области стали финалистами премии «Наш вклад»

Всего от Ленинградской области было заявлено 77 проектов, до финала премии дошли 52 финалиста.

Самыми популярными направлениями социальных проектов некоммерческих организаций Ленобласти стали образование, демография и цифровая экономика.

Награждение победителей первой национальной премии «Наш вклад» состоялось 25 мая в Москве. Ленинградская область вошла в топ-5 регионов по количеству реализованных проектов.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.