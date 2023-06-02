Композиция «Мы верим в Зенит» в исполнении «КиШ» прозвучит на «Газпром Арене»

Андрей Князев сделал ремейк известной песни.

Андрей Князев создал ремейк композиции «Мы верим в Зенит». Сегодня песня прозвучит на «Газпром Арене» в исполнении группы «Король и Шут». Историческую версию, записанную в 2010 году покажут перед концертом «КняZz» — сообщает 78.ru.

Исполнение станет главной музыкальной темой следующего сезона и будет пользоваться большой популярностью среди болельщиков сине-бело-голубых.

Фото: sport24.ru

Ранее стало известно, что в Петербурге прошел масштабный чемпионский парад «Зенита».