Сотрудники ЗАО «Тихвинский комплексный леспромхоз», дочерней компании НПАО «Светогорский ЦБК», высадили 2 000 саженцев. Мероприятие «День посадки леса», нацеленное на сохранение и восстановление лесов, проводится сотрудниками предприятия ежегодно.

В рамках мероприятия 20 сотрудников компании высадили около 2 000 саженцев в Шомушском участковом лесничестве в Тихвинском районе Ленинградской области. Как сообщили в пресс службе компании, за новыми саженцами будут тщательно ухаживать, и при благоприятных условиях уже через несколько лет молодые деревья смогут образовать 0,5 га растущего леса. Всего в этом году на лесных участках, арендованных ЗАО «Тихвинский КЛПХ», планируется посадить 603 тыс. шт. сеянцев хвойных пород.

«Лесовосстановление – одна из задач, стоящая перед НПАО «Светогорский ЦБК» в области устойчивого лесопользования. Мы проводим ежегодные мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению. Компания вкладывает большие средства и силы для защиты окружающей среды и стремится дать каждому сотруднику возможность быть причастным к этому процессу, что, в свою очередь, позволяет нам и далее развивать и укреплять социальную и экологическую ответственность предприятия», — отметил директор предприятия Тимур Габидуллин.

Напомним, что в марте компания прошла аудит по российской системе лесной сертификации «Лесной эталон», которая подтверждает, что при заготовке древесины соблюдается лесное законодательство и выполняются дополнительные экологические и социальные требования.