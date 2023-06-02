В лагеря Ленобласти приехали 39 тысяч ребят

Первая смена стартовала в детских лагерях Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти 2 июня, на первую смену в лагеря региона приехали 39 тысяч юных ленинградцев. Всего этим летом отдохнут более 100 тысяч ребят, включая 270 из подшефного Ленинградской области города на Донбассе Енакиево. Об этом рассказывает 47news.

Каждый лагерь отметил начало сезона насыщенной программой. Например, в центре «Маяк» дети показывали таланты, в «Березняках» провели веревочный курс, а в лагере «Восток» были интеллектуальные испытания.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Ранее стало известно, что более пяти тысяч ленинградских школьников сдали ЕГЭ по математике.