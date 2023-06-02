В Петербурге продолжается борьба с закрытыми номерами на машинах

Владельцы более 23 тысяч автомобилей уклоняются от оплаты стоянки.

Инспекторы городского центра управления парковками зафиксировали более 23 тысяч автомобилей с закрытыми номерами на платных парковках в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга — сообщают Невские Новости.

За четыре месяца работники обнаружили около 10 тысяч госномеров с посторонними предметами и выявили 693 недостатка в паркоматах и информационных табличках.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Дмитрий Матвеев

Ранее стало известно, что платная парковка на 630 мест появится в Шушарах до конца года.