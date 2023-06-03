Дмитрий Медведев считает невозможным возобновление отношений с Евросоюзом

По словам политика, мечтают о возвращении в «европейскую семью» лишь отщепенцы.

На фоне ухудшения отношений с Брюсселем, Дмитрий Медведев заявил, что о возвращении в «европейскую семью» мечтают лишь те, кто позабыл о тяжелых испытаниях, выпавших на долю граждан. Об этом рассказывает Мойка78.

По словам политика, о возвращении к Европе могут мечтать только «отщепенцы», позабывшие о тяжелой и подчас трагической судьбе мирных жителей и «воинов России».

«Лидеры, партии и правительства приходят и уходят. А память и скрепленные кровью ценности остаются надолго», – написал зампред в своем Telegram-канале.

Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев проинспектировал военкомат Ленобласти.